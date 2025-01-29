Vali Özkan Yaralı Askerleri Ziyaret Etti

Vali Özkan yaralanan askerleri ziyaret etti
MANİSA - Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Kırkağaç ilçesinde Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında eğitim faaliyeti sırasında yaralanan 2 askeri tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.
Vali Vahdettin Özkan, Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında gerçekleştirilen eğitim faliyeti esnasında yaralanan askerlerimiz J. Uzman Onbaşı Mustafa Güngör'ü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde, SG. Uzman Çavuş Arif Güzel'i Merkez Efendi Devlet Hastanesinde ziyaret etti.
Tedavileri devam eden askerlerin durumları hakkında doktorlardan bilgi alan Vali Özkan, yaşanılan üzücü olayda yaralanan askerlere acil şifalar diledi.
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