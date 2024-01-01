Vali Tekbıyıkoğlu, üst bölgesindeki Mehmetçik ile bir araya geldi

TUNCELİ - Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, yılbaşında 2 bin 180 rakımda bulunan üst bölgesinde görevi başındaki jandarma personelleri ile bir araya geldi.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, yılbaşı çerçevesinde güvenlik güçlerini ziyaret etti. Vali Tekbıyıkoğlu ilk olarak Hozat ilçesine bağlı Keklik Kule'de görev yapan jandarma personelleri ile bir ara geldi. Ardından Ovacık ilçesine bağlı 2180 rakımlı Balikan Tepe Şehit Jandarma Astsubay Celil Mutlu Üs Bölgesi'ne geçen Vali Tekbıyıkoğlu, jandarma personelinin yeni yıllarını kutladı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Şehrimizin huzurunu sağlamak amacıyla 25 tane üst bölgesi yaşam merkezinde 59 dış karakolunda jandarmamız faaliyet gösteriyor. Bugün 2 bin 180 rakımlı üst bölgesindeyiz. Buraya, yaklaşık 1 yıl önce buranın bir kilometre uzağında şehit olmuş jandarma şehit astsubay Celil Mutlu'nun ismini verdik. Yılbaşı akşamındayız. Arkadaşlarımıza moral ve motivasyon osun diye manevi bir destek amaçlı geldik. Memleketin her tarafında huzurla, mutlulukla ailelerimize bir araya gelebiliyorsak, kutlamalar yapabiliyorsak bu başta sınır ötesinde görevlerini icra eden TSK personellerine, bununla beraber bölgemizde, ilimizde ve tüm illerde faaliyet gösteren kolluk teşkilatımızın sayesindedir. Allah onlardan razı olsun. Herkesin eğlendiği bu saatlerde kendileri vatan görevindedir. Huzuru sağlama, emniyeti ve asayişi yerine getirme görevini icra etmektedir. Hepsinin yeni yıllarını tebrik ediyorum" dedi.