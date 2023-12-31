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Vali Turan Ergün, Kamu Kurumlarını Ziyaret Ederek Yeni Yılı Kutladı - Son Dakika
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Vali Turan Ergün, Kamu Kurumlarını Ziyaret Ederek Yeni Yılı Kutladı

Vali Turan Ergün, yeni yıl dolayısıyla 7/24 kesintisiz çalışan kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederek görevli personelin yeni yılını kutladı. Sağlık çalışanlarıyla başlayan ziyaretler, polis ekipleri, itfaiye müdürlüğü ve zabıta müdürlüğü gibi kurumları da kapsadı. Vali Ergün, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışan personelin özverisini vurgulayarak, yeni yılda afetlerin yaşanmadığı, sağlık, huzur ve mutluluk getiren bir yıl temennisinde bulundu.

Vali Turan Ergün, Kamu Kurumlarını Ziyaret Ederek Yeni Yılı Kutladı
31.12.2023 - 21:31,  Güncelleme: 21:35
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Vali Turan Ergün, yeni yıl dolayısıyla 7/24 kesintisiz çalışan kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederek görevli personelin yeni yılını kutladı.

İlk olarak Vali Turan Ergün, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Sağlık çalışanlarının ve hastaların yeni yılını kutlayan Vali Ergün, daha sonra polis trafik uygulama noktasında görevli polis ekiplerini de ziyaret etti. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Ergün 2024 yılına vatandaşların huzurla ve güvenle girebilmesi 7/24 kesintisiz çalışan kamu kurum ve kuruluşlarının özveriyle çalıştığını belirterek "Tedbirler için hafta içi toplantılar yaptık. Gerekli talimatları verdik. Görev dağılımlarımızı yaptık. Hem polis hem jandarma bölgesinde gerekli çalışmalarımızı tamamladık. Bu kapsamda polis, 142 ekip, 503 personel, jandarma, 48 ekip, 157 personelle halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için sahada. Toplamda 190 ekip ve 660 personel sadece güvenlik personeli olarak görevde." dedi.

Herkesin yeni yılının kutlayan Vali Ergün, "2023 yılında büyük bir deprem yaşadık. İnşallah 2024 yılı bu tür afetlerin yaşanmadığı, yeni Türkiye Yüzyılı vizyonunun da başladığı bir yıl olarak, başta bütün hemşerilerimize, bütün milletimize, bütün dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getiren, dünyanın değişik noktalarında zulme uğrayan insanlar üzerindeki zulümlerin, soykırımların bittiği bir yıl olsun diye temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezine geçerek görevli personelin yeni yılını kutlayan Vali Ergün burada yer alan İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) 112 Acil Çağrı Merkezi hakkında bilgilere vererek "Uşak'ta 2023 yılında 442 bin 527 çağrı gelmiş. Bu çağrıların 164 bin 130'u vakaya dönüşmüş, 278 bin 397'si ise vakaya dönüşmemiş. 2023 Yılında toplam gelen çağrının yüzde 37'si asıl, yüzde 63'ü ise asılsızdır Biz bu konuda hem 112'yi tanıtmak hemde vatandaşı gereksiz durumlarda 112'yi aramanın, gerçekten gerekli acil vakalara ulaşılmasına etkilediği anlatan birçok eğitim programları düzenliyoruz. 112'yi her gereksiz arama belki de gerekli olan bir aramayı engelliyor yada geciktiriyor. Bu konuda da vatandaşlarımızın daha dikkatli olması gerekiyor." dedi.

Vali Ergün, daha sonra Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Cumhuriyet Polis Merkezi, Uşak - İzmir karayolu üzerindeki jandarma trafik uygulama noktası ve Uşak Belediye Zabıta Müdürlüğünü ziyaret ederek görevli personelin yeni yılını kutladı. Öte yandan Vali Ergün telsizle Uşak Polis Teşkilatı Personellerinin ve Uşak Jandarma Teşkilatı Personelinin telsizle yeni yılını kutladı. - UŞAK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Vali Turan Ergün, Kamu Kurumlarını Ziyaret Ederek Yeni Yılı Kutladı - Son Dakika


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