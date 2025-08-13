Vali Yılmaz: "Bu yeşil vatanı korumakta kahramanca bir mücadele veriliyor. Türkiye\'mizin başı sağ olsun diyorum"

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde orman yangınına müdahale için yola çıkan Düziçi Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 orman personeli şehit oldu, 5 personel yaralandı.

Kaza, Hasanbeyli ilçesine bağlı Karayiğit köyünde meydana geldi. Arazözde görevli orman işletme işçisi Adem Nazım Demirel (20) şehit oldu. Araçta bulunan 5 personel ise yaralandı. Yaralıları hastanede ziyaret eden Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Bu yeşil vatanı korumakta kahramanca bir mücadele veriliyor. Türkiye'mizin başı sağ olsun diyorum" dedi.

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde yaralı ve yaralı yakınlarını ziyaret edip doktorlardan bilgi alan Vali Erdinç Yılmaz yaptığı açıklamada, "Tabi bu sıralar maalesef havalar çok sıcak, zaman zaman rüzgar da var, nem de düştüğü zaman yangın riski çok artıyor. Dünden beri dün Sumbas ilçemizin Akdam köyümüzde ciddi bir yangın yaşadık. Yaklaşık 3-4 saat müthiş, olağanüstü bir mücadele ile kontrol altına alındı. Gece boyunca da birkaç noktada yangınlar oldu ama sabah yine Hasanbeyli'de çıkan yangına orman teşkilatımızın yangını söndürmek amacıyla giderken bir sulama arazözü, orman söndürme arazözü maalesef yolda dolgu olan bir yerde çökme olması dolayısıyla uçuruma yuvarlanıyor. Araçta 6 personelimiz bulunuyor. Maalesef bir personelimiz şehit oldu. Allah mekanını cennet etsin. 2 personelimiz ayakta tedavi gördüler, 2 personelimizin de durumu iyi. Bu 6 personelimizden bir personelimizin durumu ağır. Osmaniye Devlet Hastanemizde bütün doktorlarımız elinden gelen gayreti gösteriyorlar. Allah'ın izniyle en iyi şekilde tedavi edip buradan taburcu edeceklerine inanmak istiyorum, inanıyorum. İnşallah öyle olacak. Allah bir daha yaşatmasın. Gerçekten yangınla mücadele, ciddi bir mücadele veriyorlar. Gerçekten kahramanca bir mücadele veriyor arkadaşlarımız bu yeşil vatanımızı koruma mücadelesinde. Türkiye'mizin başı sağ olsun diyorum. Orman teşkilatımızın başı sağ olsun. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. - OSMANİYE