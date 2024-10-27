Vali Ziya Polat, Şahintepe Üs Bölgesi'nde - Son Dakika
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Vali Ziya Polat, Şahintepe Üs Bölgesi'nde

Vali Ziya Polat, Şahintepe Üs Bölgesi\'nde

Kars Valisi Ziya Polat, Şahintepe Üs Bölgesi'nde görev yapan jandarma ekipleriyle bir araya geldi.

27.10.2024 10:00
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Kars Valisi Ziya Polat, Şahintepe Üs Bölgesi'nde görev yapan jandarma ekipleriyle bir araya geldi. Polat, burada Milli ve yerli imkanlarla üretilen silahları da inceleme fırsatı buldu.

Vali Ziya Polat, beraberindeki Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç ile birlikte Şehittepe Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.

Polat, Şahintepe Üs Bölgesi'nde halkın huzur ve güvenliği için 7/24 özveriyle görev yapan kahraman jandarma personeli ve güvenlik korucuları ile bir araya geldi, Polat, jandarma ve koruculara görevlerinde başarılar diledi.

"Milli silahları inceledi"

Vali Ziya Polat, üs bölgesinde jandarmanın kullandığı yerli ve milli imkanlarla üretilerek güvenlik güçleri envanterine dahil edilen silahları inceledi. Silah hakkında detaylı bilgi aldı.

Jandarma ekiplerinin zorlu arazilerde kullandığı KİRPİ-II zırhlı aracını da inceleme fırsatı bulan Polat, aracın kullanımı, görevleri hakkında bilgi alırken, yerli ve milli imkanlarla üretilerek güvenlik güçlerinin envanterine dahil edilen KİRPİ-II aracını diğer zırhlı araçlardan ayrı kılan üstün özelliklerini yerinde gördü.

Şahintepe Üs Bölgesi'nde görev yapan jandarma ve güvenlik korucularına görevlerinde başarılar dileyen Polat, daha sonra Kağızman'dan ayrıldı.

Öte yandan milli ve yerli imkanlarla üretilen ve güvenlik güçlerinin envanterine dahil edilen silahlar dosta güven, düşmana korku salıyor. - KARS

Kaynak: İHA

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