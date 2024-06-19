Van Başkale'de Araç Kontrolden Çıkıp Köprüden Uçtu: 1 Yaralı

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Van'ın Başkale ilçesinde seyir halindeki bir araç, kontrolden çıkıp köprüden aşağı uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Başkale ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Van istikametinden Hakkari istikametine doğru seyir halinde olan sürücüsü bilinmeyen 33 AHR 341 plakalı otomobil, kontrol den çıkarak köprüden aşağı uçtu. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan bir kişi Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili incelemenin başlatıldığı bildirildi. - VAN