Van Başkale'de Araç Kontrolden Çıkıp Köprüden Uçtu: 1 Yaralı - Son Dakika
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Van Başkale'de Araç Kontrolden Çıkıp Köprüden Uçtu: 1 Yaralı

Van'ın Başkale ilçesinde seyir halindeki bir araç, kontrolden çıkarak köprüden aşağı uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

19.06.2024 15:09
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Van'ın Başkale ilçesinde seyir halindeki bir araç, kontrolden çıkıp köprüden aşağı uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Başkale ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Van istikametinden Hakkari istikametine doğru seyir halinde olan sürücüsü bilinmeyen 33 AHR 341 plakalı otomobil, kontrol den çıkarak köprüden aşağı uçtu. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan bir kişi Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili incelemenin başlatıldığı bildirildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van Başkale'de Araç Kontrolden Çıkıp Köprüden Uçtu: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van Başkale'de Araç Kontrolden Çıkıp Köprüden Uçtu: 1 Yaralı - Son Dakika
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