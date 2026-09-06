Van Başkale\'de atıyla dereyi geçmek isteyen çoban suda kayboldu, hastanede kurtarılamadı

Van'ın Başkale ilçesinde dereyi at üstünde geçmeye çalışırken akıntıya kapılan ağır yaralanan 20 yaşındaki çoban, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Başkale ilçesine bağlı Deringeçit Mahallesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, koyunlarını otlatan Abdurrahman Demirhan, atıyla birlikte dereyi geçmeye çalıştığı sırada akıntıya kapılarak kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, polis dalgıç ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmalarının ardından Demirhan, polis dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkarıldı.

Ağır yaralı olarak ambulansa alınan Demirhan, Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.