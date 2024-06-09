Van-Bitlis kara yolunda 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Van-Bitlis kara yolunda 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı

Van-Bitlis kara yolunda meydana gelen kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 30 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Kazaya ait görüntülerde, tırın virajı alamayarak otobüsle çarpıştığı ve otobüs şoförünün uçtuğu görüldü.

09.06.2024 14:32
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2 kişinin hayatını kaybettiği kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı

BİTLİS - Van- Bitlis kara yolunda 2 kişinin hayatını kaybettiği yolcu otobüsüyle tırın çarpışma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Sabah saatlerinde Van-Bitlis kara yolu üzerindeki Kuskunkuran Tüneli civarında meydana gelen kazada, Van Gölü firmasına ait yolcu otobüsü ile bir tır bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpışmıştı. Kazada Kenan Abi ve Halim Zorlu hayatını kaybederken, yaralanan 30 kişinin ise hastanelerde devam ediyor.

Kaza anına ait görüntülerde ise karşı yönden gelen tırın virajı alamayarak otobüsle çarpıştığı ve otobüs şoförünün uçtuğu görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van-Bitlis kara yolunda 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van-Bitlis kara yolunda 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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