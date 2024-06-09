Van-Bitlis kara yolunda 2 kişi hayatını kaybetti, tır ile otobüs çarpışma anı görüntülendi

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Van- Bitlis kara yolunda 2 kişinin hayatını kaybettiği yolcu otobüsüyle tırın çarpışma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Sabah saatlerinde Van-Bitlis kara yolu üzerindeki Kuskunkuran Tüneli civarında meydana gelen kazada, Van Gölü firmasına ait yolcu otobüsü ile bir tır bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpışmıştı. Kazada Kenan Abi (20) ve Halim Zorlu (20) hayatını kaybederken, yaralanan 30 kişinin tedavisi hastanelerde devam ediyor.

Kaza anına ait görüntülerde ise karşı yönden gelen tırın virajı alamayarak otobüsle çarpıştığı ve otobüs şoförünün uçtuğu görüldü. - BİTLİS