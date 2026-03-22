Van\'da 1,2 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 1 kilo 256 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Balaban Yol Arama ve Kontrol Noktasında icra edilen faaliyet neticesinde, 1 kilo 256 gram kubar esrar maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli V.B. (21) isimli şahıs hakkında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - VAN