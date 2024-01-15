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Van'da 1 Ton 262 Kilogram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Van'da 1 Ton 262 Kilogram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri ve narkotik madde arama köpeklerinin katılımıyla gerçekleştirilen faaliyetlerde 1 ton 262 kilogram uyuşturucu madde bulundu. Operasyon sonucunda 3 şüpheli tutuklandı.

Van\'da 1 Ton 262 Kilogram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
15.01.2024 - 15:44,
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Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince narkotik madde arama köpeklerinin de katılımıyla arazide yürütülen faaliyetlerde 1 ton 262 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "8-11 Ocak 2024 tarihlerinde Başkale mülki sınırları içerisinde can dostlarımız narkotik madde arama köpekleri Oba, Deri ve Deney'in desteğiyle arazide; 1 ton 254 kilogram toz esrar, 1 kilo 26 gram eroin, 7 kilo 120 gram afyon sakızı ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı. Güvenlik güçlerimiz tarafından narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yasadışı ekim, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan/kullanan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar zorlu mevsim şartlarına rağmen 'Huzurunuz Mutluluğumuzdur' parolasıyla kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Van'da 1 Ton 262 Kilogram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 1 Ton 262 Kilogram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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