Van\'da 106 düzensiz göçmen yakalandı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 106 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Jandarma ekiplerince "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "11-17 Aralık 2023 tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde; göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 35 olayda 106 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, 13 organizatör hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN