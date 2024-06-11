Van'da 146 düzensiz göçmen yakalandı

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Van'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 146 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "3 - 9 Haziran 2024 tarihleri arasında Van Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 42 olayda 146 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, 11 organizatör hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN