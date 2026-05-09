Van\'da 16 Kilo Kokain Ele Geçirildi

09.05.2026 20:53
Gevaş'ta durdurulan araçta 16 kilo 260 gram kokain bulundu, 1 kişi tutuklandı.

Van'ın Gevaş ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 16 kilo 260 gram kokain ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda, 8 Mayıs 2026 tarihinde Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sakarya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince müşterek bir operasyon düzenlendi.

Gevaş ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan detaylı aramada, 16 kilo 260 gram kokain maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan bir şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - VAN

Kaynak: İHA

