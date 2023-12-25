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Van'da 16 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Van'da 16 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Van'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda 16 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Bir şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Van\'da 16 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
25.12.2023 - 09:33,
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Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 16 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde 16 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
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Van, Güvenlik, Uyuşturucu, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Van'da 16 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 16 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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