Van'da 19 kilo esrar ve 3 kilo afyon sakızı ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da 19 kilo esrar ve 3 kilo afyon sakızı ele geçirildi

Van\'da 19 kilo esrar ve 3 kilo afyon sakızı ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 19 kilo 211 gram esrar ve 3 kilogram afyon sakızının ele geçirildiği belirtildi. 10 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

12.02.2024 09:19  Güncelleme: 09:24
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Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 19 kilo 211 gram esrar ve 3 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 19 kilo 211 gram esrar ve 3 kilogram afyon sakızı ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 10 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Van, Güvenlik, Uyuşturucu, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Van'da 19 kilo esrar ve 3 kilo afyon sakızı ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 19 kilo esrar ve 3 kilo afyon sakızı ele geçirildi - Son Dakika
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