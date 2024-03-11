Van İl Jandarma Komutanlığı, 199 düzensiz göçmeni yakaladı

Van İl Jandarma Komutanlığınca, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar neticesinde 199 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "4-10 Mart 2024 tarihleri arasında Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 30 olayda, 199 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, 13 organizatör hakkında yasal işlem yapılmıştır. Van İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için "Huzurunuz, Mutluluğumuzdur" parolası ile çalışmalarımız artan bir azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi. - VAN
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Niğde'de merkeze bağlı Gösterli köyünde köpek dövüşü yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda köpek dövüştürdükleri belirlenen 81 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilere toplamda 533 bin 275 lira ceza kesildi ve ele geçirilen iki köpek barınağa teslim edildi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde evin içinde gezen çocuğun akülü arabası bir anda alevler içerisinde kaldı. Evde kısa süreli panik yaşanırken, yangın sonrası evin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.
Yeşilçam'ın tanınmış isimlerinden tiyatrocu ve oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'nun cenaze töreni düzenlendi. Sinema ve tiyatro camiasından pek çok kişi cenazeye katıldı.
Van Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda ele geçirilen malzemeler ve yakalanan şahıslar hakkında bilgi paylaştı. Çalışmalar sonucunda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet fişek, 13.630 paket sigara, 19 adet cep telefonu, 58 adet puro, 4 adet gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi. Ayrıca, 184 şahıs yakalandı ve 57 şahıs tutuklandı. Terör örgütleriyle mücadele kapsamında ise PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 39 şahıs, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3 şahıs olmak üzere toplam 42 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan ve üzerinde çakar takıldığı tespit edilen aracın sürücüsüne 12 bin 878 TL idari para cezası uygulandı.
Bartın'ın Kurtköy mevkisinde meydana gelen servis kazasında hayatını kaybeden Necmi Gökalp, dualar ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Kazada yaralanan diğer sürücü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kağızman ilçesinde 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesinde 'Seçim Güvenliği Toplantısı' düzenlendi. Toplantıda, seçimin güvenli ve huzurlu bir ortamda yapılması için alınacak tedbirler ele alındı.
Isparta'da meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, 4 kazanın da sürücü dikkatsizliğinden kaynaklandığı belirtildi.
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