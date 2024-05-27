Van\'da 220 düzensiz göçmen yakalandı

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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 220 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "20-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Van Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 61 olayda 220 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, 13 organizatör hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN