Van'da 25 Terörist Hakkında Yasal İşlem

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Van'da PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 25 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 24, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında ise 1 şahıs olmak üzere toplam 25 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN