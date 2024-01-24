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Van'da 332 sürücüye 698 bin 90 TL idari para cezası uygulandı - Son Dakika
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Van'da 332 sürücüye 698 bin 90 TL idari para cezası uygulandı

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 332 sürücüye 698 bin 90 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Ayrıca, 54 araç trafikten men edilirken, 53 sürücüye hız kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 138 bin 830 TL TİPCK tutanağı tanzim edildi.

Van\'da 332 sürücüye 698 bin 90 TL idari para cezası uygulandı
24.01.2024 - 14:11,
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Van'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 332 sürücüye 698 bin 90 TL idari para cezası uygulandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yol kullanıcılarına yönelik 15-21 Ocak 2024 tarihleri arasında trafik denetimleri icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "14 bin 906 araç kontrol edildi, 332 sürücü ve araca 698 bin 90 TL idari para cezası uygulandı, 54 araç trafikten men edildi. 53 sürücüye ise hız kurallarını ihlal ettiğinden 138 bin 830 TL TİPCK tutanağı tanzim edildi" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
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Jandarma, Van, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Van'da 332 sürücüye 698 bin 90 TL idari para cezası uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 332 sürücüye 698 bin 90 TL idari para cezası uygulandı - Son Dakika
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