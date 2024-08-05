Van'da 35 kişi tutuklandı

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Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 35 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; 6136 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında 3 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 132 adet fişek, 1 adet tüfek ve 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarında 1 adet otomobil, 90.000 TL para, ziynet eşyası ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Diğer suçlardan ise 2 adet sahte pasaport ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 109 şahıs yakalanmış, 113 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN