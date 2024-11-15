Van'da 46 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Van'da 46 Kaçak Göçmen Yakalandı

Van'da yapılan operasyonla 46 göçmen ve 6 organizatör yakalandı; adli işlemler başlatıldı.

15.11.2024 23:18
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Van'da göçmen operasyonu: 46 kaçak göçmen yakalandı

VAN - Van'ın Tuşba ve Edremit ilçelerinde polis ekipleri tarafından bir yolcu otobüsü ile kamyonda yapılan aramda kaçak 46 göçmen ile 6 organizatör yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tuşba ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 1 otobüste arama yaptı. Otobüsün içerisinde yapılan aramalarda arka koltuklarının alt kısmına yapılan gizli bölmede barındırılan yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesinde tespit edilen bir kamyon içerisinde yapılan aramada ev eşyalarının arkasında yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 21 düzensiz göçmen ve göçmen şahısları nakleden 3 organizatör şahıs yakalandı. Organizatör şahısların yapılan üst aramasında; 10 bin 910 Türk Lirası para ele geçirildi. Kaçak göçmenler Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, her iki olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemlere başlanıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da 46 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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