Van'da 55 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Van'da 55 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van\'da 55 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'da polisin çalışmaları sonucunda 55 kg uyuşturucu madde ve 5 şüpheli yakalandı.

27.01.2025 10:31
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Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 55 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 25 kilo 300 gram eroin, 21 kilo 300 gram metamfetamin ve 8 kilo 750 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 5 şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçundan yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da 55 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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