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Van'da 59 suçlu yakalandı, 37'si tutuklandı - Son Dakika
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Van'da 59 suçlu yakalandı, 37'si tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 59 aranan şahsın yakalandığını ve bunlardan 37'sinin tutuklandığını açıkladı. Yapılan operasyonlarda ruhsatsız silahlar, hırsızlık malzemeleri ve gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi.

Van\'da 59 suçlu yakalandı, 37\'si tutuklandı
15.01.2024 - 08:58,  Güncelleme: 09:03
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Van'da değişik suçlardan aranması bulunan 59 şahıstan 37'si tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 23 adet fişek, 1 adet bıçak, 1 adet muşta ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 4 adet araç lastiği ve jantı, 1 adet cep telefonu, ziynet eşyası ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir. Diğer suçlardan ise 6 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 136 yıl 1 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 59 şahıs yakalanmış, 37 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Van'da 59 suçlu yakalandı, 37'si tutuklandı - Son Dakika


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