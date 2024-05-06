Van'da 94 Kilogram Gümrük Kaçağı Altın Ele Geçirildi - Son Dakika
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Van'da 94 Kilogram Gümrük Kaçağı Altın Ele Geçirildi

Van\'da 94 Kilogram Gümrük Kaçağı Altın Ele Geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 94 kilogram gümrük kaçağı altın ile birlikte kaçak sigara, elektronik sigara ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Toplamda 5 olayda 34 şahıs hakkında yasal işlemler yapıldı.

06.05.2024 09:20
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Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 94 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; 94 kilogram gümrük kaçağı altın (94 adet külçe altın), 2 bin 190 adet gümrük kaçağı sigara, 72 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 26 adet gümrük kaçağı elektronik sigara likidi, 85 adet şarj aleti, 21 adet kulaklık ele geçirilmiştir. Nitelikli dolandırıcılık suçundan da 4 adet cep telefonu, 4 adet sim kart, 1 adet hafıza kartı ele geçirilmiştir. Resmi Belgede Sahtecilik suçundan ise 2 adet sahte pasaport ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 5 olay kapsamında 34 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da 94 Kilogram Gümrük Kaçağı Altın Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 94 Kilogram Gümrük Kaçağı Altın Ele Geçirildi - Son Dakika
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