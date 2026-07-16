Van\'da Aileler Arasında Silahlı Kavga: 15 Yaralı

Van'ın Muradiye ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay, ilçeye bağlı Karahan Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında ot nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 15 kişi hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olanlar ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN