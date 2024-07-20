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Van'da anız yangını

VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen anız yangına itfaiye ekipleri 5 araç 17 personelle müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Tuşba ilçesi Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki arazide meydana geldi. Yangını ihbarı alan İtfaiye, bölgeye Tuşba, İpekyolu. Edremit ve Tekstilkenk İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. 5 araç ve 17 personel ile müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.