Van\'da bir evin mutfağında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

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Van'ın Tuşba ilçesinde bir evin mutfağındaki aspiratör motorunda biriken yağlar yangına neden oldu.

Olay, Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Bir evin mutfağındaki aspiratör alev aldı. İhbar üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Aspiratör motorunda biriken yağların neden olduğu belirlenen yangın, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. - VAN