Van'da Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
Van'da Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi

Van\'da Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi
22.03.2026 13:48
Van'ın 3 ilçesinde jandarma ekipleri gümrük kaçağı 4 bin 8 parça eşya ele geçirdi.

Van'ın Başkale, Saray ve Gürpınar ilçelerinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Başkale, Gürpınar ve Saray ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesi Çamlık Mahallesi mevkiinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde 4 bin 8 parça gümrüksüz kaçak eşya ve malzeme ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Gürpınar ilçesi Güzelsu mevkiinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde piyasa değeri 3 milyon 500 bin TL 21 parça gümrüksüz kaçak eşya ve malzeme ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Saray ilçesi Beyarslan ve Kurucan yol ayrımında gerçekleştirilen yol arama ve kontrol uygulaması sırasında durdurulan 06 BMG *** plakalı araçta yapılan adli aramada, 837 parça gümrüksüz kaçak eşya ve malzeme ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. 3 olayla ilgili yakalanan şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Başkale, Saray, Van, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Van'da Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
Advertisement
