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Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonları - Son Dakika
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Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonları

Van Emniyet Müdürlüğü, bir yılda gerçekleştirilen gümrük kaçakçılığı operasyonlarında toplam 469 olayda 763 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda 13 bin 171 litre akaryakıt, 536 litre alkol, 5 bin 636 cep telefonu, 750 cep telefonu aksesuarı, 323 akıllı saat, bin 461 kilogram çay, 206 bin 959 tıbbi ilaç, 369 tarihi eser sikke ve obje, bin 858 kilogram açık tütün, 3 bin 568 elektronik sigara, 424 bin 418 boş makaron, 62 bin 520 içi doldurulmuş makaron, 109 bin 561 paket sigara, 3 bin 437 puro, 12 bin cinsel içerikli malzeme, 37 tabanca, 2 bin 146 tabanca fişeği, 5 uzun namlulu silah, 330 uzun namlulu silah fişeği, 8 yivsiz av tüfeği, 63 dolu tüfek kartuşu, 3 kurusıkı tabanca, 204 silah parçası ele geçirildi. Ayrıca, 24 sahte pasaport, 2 sim kart, 44 ses ve görüntü kaydedici cihaz malzemesi, 1 nüfus cüzdanı, 4 sahte para ve 3 sahte çek de ele geçirildi.

Van\'da gümrük kaçakçılığı operasyonları
01.01.2024 - 23:07,  Güncelleme: 23:12
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Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonları

VAN - Van'da polis ekiplerince bir yılda yürütülen gümrük kaçakçılığı operasyonlarında toplam 469 olay kapsamında 763 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Van Emniyet Müdürlüğü, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen operasyonların yıllık bilançolarını açıkladı. Açıklamada, "Bir yılda yapılan çalışmalarda; 13 bin 171 litre akaryakıt, 536 litre alkol, 5 bin 636 adet cep telefonu, 750 adet cep telefonu aksesuarı, 323 adet akıllı saat, bin 461 kilogram çay, 206 bin 959 adet tıbbi ilaç, 369 adet tarihi eser sikke ve obje, bin 858 kilogram açık tütün, 3 bin 568 adet elektronik sigara, 424 bin 418 adet boş makaron, 62 bin 520 adet içi doldurulmuş makaron, 109 bin 561 paket sigara, 3 bin 437 adet puro, 12 bin adet cinsel içerikli malzeme, 37 adet tabanca, 2 bin 146 adet tabanca fişeği, 5 adet uzun namlulu silah, 330 adet uzun namlulu silah fişeği, 8 adet yivsiz av tüfeği, 63 adet dolu tüfek kartuşu, 3 adet kurusıkı tabanca, 204 adet silah parçası (şarjör, namlu, yay vb.) ele geçirilmiştir. Parada sahtecilik ve 6114 SKM kapsamında yapılan çalışmalarda ise 24 adet sahte pasaport, 2 adet sim kart, 44 adet ses ve görüntü kaydedici cihaz malzemesi, 1 adet nüfus cüzdanı, 4 adet sahte para (100 dolar) 3 adet sahte çek ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 469 olay kapsamında 763 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi.

Kaynak: İHA
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