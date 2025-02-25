Van'da Havai Fişek Ele Geçirildi, 6 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Van'da Havai Fişek Ele Geçirildi, 6 Şahıs Yakalandı

Van\'da Havai Fişek Ele Geçirildi, 6 Şahıs Yakalandı

Van'da sokak eylemleri için havai fişek temin ettiği belirlenen 6 kişi yakalandı. Araçta bin 568 adet havai fişek bulundu. 3 şahıs tutuklandı.

25.02.2025 17:56  Güncelleme: 18:03
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Van'da sokak eylemlerinde kullanılmak üzere havai fişek temin ettiği ve dağıttığı tespit edilen 6 şahıs yakalanırken, şahısların yakalandığı araç içerisinde ise bin 568 adet havai fişek ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Büyükşehir Belediyesine kayyum ataması sonrasında kent genelinde gerçekleştiren sokak eylemlerinde kullanılmak üzere havai fişek temin ettiği ve dağıttığı tespit edilen 6 şahsın yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Şahısların yakalandığı araç içerisinde bin 568 adet havai fişek ele geçirilmiştir. Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklanmış, 2 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. 1 şahsın ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. Terör örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde her türlü terör olayını önlemeye ve suçlularla mücadeleye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.

Van Büyükşehir Belediyesine kayyum atanmasının ardından Van Valiliğince alınan kararla kentte hava fişek satışı ve kullanımını ikinci bir emre kadar yasaklanmıştı. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da Havai Fişek Ele Geçirildi, 6 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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