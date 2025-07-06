Van\'da Hurdacılar Sitesi\'nde Yangın

Van'da Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın, 10 itfaiye aracı, 4 TOMA ve 40 personelle 3 saatlik müdahale sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Hurdacılar Sitesi'ndeki atık plastik malzemelerinin toplandığı geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Alevlerin yükselmesiyle bölgeyi siyah dumanlar kaplarken, çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. İhbar üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba, İpekyolu ve Edremit Grup Amirliği'nden 10 itfaiye aracı, 5 su tankeri, 40 personel ile muhtemel zehirlenmeye karşı 2 ambulans sevk edildi.

4 TOMA yangın bölgesine sevk edildi

Çoğunluğu plastik malzemenin bulunduğu alanda yoğun dumandan dolayı ekipler müdahalede zorlanırken, olay yerine Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan 4 Toplumsal Olaylara Mücadele Aracı (TOMA) destek amaçlı sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle zaman zaman zorlanan ekipler, yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için büyük çaba sarf etti. Yangın, 3 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. - VAN