Van\'da İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti

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Van'da bir inşaatta çalışan genç, asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, İpekyolu ilçesinde 28 Ekim 2024 tarihinde meydana geldi. Bir binanın 8. katında çalışan 27 yaşındaki inşaat işçisi Musa Has, dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Has'ı hastaneye kaldırdı. Ancak ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - VAN