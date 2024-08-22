Van'da İran plakalı otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Van'da İran plakalı otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Van\'da İran plakalı otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Van'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, İran plakalı otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada biri bebek 6 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

22.08.2024 14:29
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VAN (İHA) – Van'ın Saray ilçesinde İran plakalı otomobille kamyonetin çarpışması sonucu biri bebek 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Kapıköy yolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen İran plakalı otomobille Türk vatandaşına ait kamyonet çarpıştı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edilirken, yaralanan biri bebek 6 kişi ise ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesi kaldırıldı. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da İran plakalı otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da İran plakalı otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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