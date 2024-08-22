Van\'da İran plakalı otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 kişi yaralandı

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VAN (İHA) – Van'ın Saray ilçesinde İran plakalı otomobille kamyonetin çarpışması sonucu biri bebek 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Kapıköy yolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen İran plakalı otomobille Türk vatandaşına ait kamyonet çarpıştı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edilirken, yaralanan biri bebek 6 kişi ise ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesi kaldırıldı. - VAN