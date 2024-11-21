Van'da İtfaiye Aracından Düşen İki Belediye Personelinden Biri Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Van'da İtfaiye Aracından Düşen İki Belediye Personelinden Biri Hayatını Kaybetti

Van\'da İtfaiye Aracından Düşen İki Belediye Personelinden Biri Hayatını Kaybetti

Van'ın Tuşba ilçesinde telsiz frekansı onarmak için itfaiye aracının merdivenine çıkan belediye personeli Servet Bilicier hayatını kaybetti. Diğer personel Taha İlbay ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

21.11.2024 20:22  Güncelleme: 20:26
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Van'ın Tuşba ilçesinde Van Büyükşehir Belediyesi personeli iki kişi, telsiz frekansı onarmak için çıktıkları itfaiye aracının merdiveninden düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yararlandı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan Toprakkale'de meydana geldi. Van Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli Servet Bilicier ile meslektaşı Taha İlbay, telsiz frekans ayarlaması için İtfaiye Daire Başkanlığına ait itfaiye aracının merdivenli sepetine çıktı. Çalışma sırasında merdivenin hidroliğinin boşalması neticesinde yere düşen Bilicier ve İllbay ise ağır yaralandı. Ekip arkadaşlarının haber vermesiyle bölgeye 2 ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Bilicier, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, İlbay'ın tedavisi devam ediyor. Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da İtfaiye Aracından Düşen İki Belediye Personelinden Biri Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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