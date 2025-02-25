Van'da İzinsiz Gösterilerde Havai Fişek Çöp Kamyonunu Yaktı - Son Dakika
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Van'da İzinsiz Gösterilerde Havai Fişek Çöp Kamyonunu Yaktı

Van\'da İzinsiz Gösterilerde Havai Fişek Çöp Kamyonunu Yaktı

Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen izinsiz gösteriler sırasında atılan havai fişekler, çöp toplama kamyonuna isabet ederek tamamen yanmasına sebep oldu. Bu olay, daha önce görevden alınan DEM Partili belediye başkanının yerine kayyum atanmasının ardından gerçekleşti.

25.02.2025 23:18  Güncelleme: 23:28
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Van'ın İpekyolu ilçesinde bir grup tarafından düzenlenen izinsiz gösterilerde atılan havai fişeğin isabet ettiği çöp toplama kamyonu küle döndü.

DEM Partili Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Abdullah Zeydan, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 11 Şubat Salı günü Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmeye teşebbüs" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. 15 Şubat 2024 tarinde görevden alınan Zeydan'ın yerine İçişleri Bakanlığı tarafından Vali Ozan Balcı görevlendirildi.

Kayyum atanmasının ardından bir grup tarafından düzenlenen izinsiz gösterilerde atılan havai fişeklerden birçoğu çöp kamyonuna isabet etti. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle birlikte çöp kamyonu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da İzinsiz Gösterilerde Havai Fişek Çöp Kamyonunu Yaktı - Son Dakika

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