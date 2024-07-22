Van'da Jandarma Ekipleri Tarafından 84 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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Van'da Jandarma Ekipleri Tarafından 84 Araç Trafikten Men Edildi

Van\'da Jandarma Ekipleri Tarafından 84 Araç Trafikten Men Edildi

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda 84 aracın trafikten men edildiği belirtildi. Ayrıca, bin 537 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildiği, 10 bin 170 aracın kontrol edildiği ve 444 sürücü ve araca 1.277.705 TL idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

22.07.2024 14:25
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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 84 araç trafikten men edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yol kullanıcılarına yönelik 15-21 Temmuz 2024 tarihleri arasında trafik denetimleri icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bin 537 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildi. 10 bin 170 araç kontrol edildi, 444 sürücü ve araca 1.277.705 TL idari para cezası uygulandı, 84 araç trafikten men edildi. 109 sürücüye hız kurallarını ihlal ettiğinden 249.184 TL TİPCK tutanağı tanzim edildi" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da Jandarma Ekipleri Tarafından 84 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika

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