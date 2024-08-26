Van'da Jandarma Ekipleri Tarafından Yakalanan 4 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Van'da Jandarma Ekipleri Tarafından Yakalanan 4 Kişi Tutuklandı

Van\'da Jandarma Ekipleri Tarafından Yakalanan 4 Kişi Tutuklandı

Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda farklı suçlardan aranan 4 kişi tutuklandı. Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, faaliyetler kapsamında bin 539 devriye icra edildiği ve 67 bin 516 kişi ile 62 bin 285 aracın kontrol edildiği belirtildi. Toplamda 29 kişinin yakalandığı ve 4 kişinin tutuklandığı ifade edildi.

26.08.2024 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, 19-25 Ağustos 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde bin 539 devriye icra edilmiş, 67 bin 516 şahıs ve 62 bin 285 araç kontrol edildi. Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 7, hırsızlık suçundan 2, göçmen kaçakçılığı suçundan 2, diğer suçlardan 18 şahıs olmak üzere toplam 29 şahıs yakalanmış olup 4'ü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Van Valiliği, Jandarma, 3-sayfa, van, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Van'da Jandarma Ekipleri Tarafından Yakalanan 4 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:22 Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme Rusya’ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti
14:38 ’’Atatürk’ün adını anmıyorlar’’ diye eleştiriliyordu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu ''Atatürk'ün adını anmıyorlar'' diye eleştiriliyordu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu
13:40 Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım
12:04 Elektrik borularından hortum sokup evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular Elektrik borularından hortum sokup evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular
07:18 Geceye damga vurdu Rizespor’un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı Geceye damga vurdu! Rizespor'un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı
00:49 Son 24 saatte 2’si çocuk 4 kişi boğularak can verdi Son 24 saatte 2'si çocuk 4 kişi boğularak can verdi
00:29 Balıkesir’de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü Balıkesir'de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü
23:47 İmzaya geldi Beşiktaş’ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul’da İmzaya geldi! Beşiktaş'ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul'da
23:30 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u deplasmanda 5-0 yendi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi
23:05 İstanbul Boğazı’nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
22:47 Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 16:19:30. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da Jandarma Ekipleri Tarafından Yakalanan 4 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement