Van\'da jandarma ekipleri tarafından 13 kişi tutuklandı

3.Sayfa

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 13 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 22- 28 Nisan 2024 tarihleri arasında 2 bin 9 devriye icra edildiği, 75 bin 156 şahıs ve 72 bin 458 aracın kontrol edildiği belirtildi. Açıklamada, "Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 24, hırsızlıktan 5, terör suçundan 3 ve diğer suçlardan 45 şahıs olmak üzere toplam 77 şahıs yakalanmış olup 13'ü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN