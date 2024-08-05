Van'da Jandarma Operasyonu: 52 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Van'da Jandarma Operasyonu: 52 Kişi Tutuklandı

Van'da yapılan jandarma operasyonları sonucunda 52 kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerde binlerce devriye görevi yapıldı ve yüzlerce kişi ve araç kontrol edildi. Toplamda 228 kişi yakalandı ve 52'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

05.08.2024 11:38
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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 52 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 1 - 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde 7 bin 571 devriye görevi yapıldığı belirtildi. 373 bin 632 şahıs ve 314 bin 390 aracın kontrol edildiği ifade edilen açıklamada, "Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 58, terör suçundan 20, hırsızlıktan 15, uyuşturucudan 12, kaçakçılık suçundan 14 ve diğer suçlardan 109 şahıs olmak üzere toplam 228 şahıs yakalanmış olup 52'si tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da Jandarma Operasyonu: 52 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da Jandarma Operasyonu: 52 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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