Van'da Jandarma Operasyonu: 7 Kişi Tutuklandı

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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 7 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen faaliyetlerde bin 863 devriye icra edildiği belirtilerek, "67 bin 321 şahıs ve 62 bin 304 araç kontrol edilmiştir. Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 14, terör suçundan 3, hırsızlıktan 2, diğer suçlardan 28 şahıs olmak üzere toplam 47 şahıs yakalanmış olup 7 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN