Van'da Jandarma Operasyonu: 7 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Van'da Jandarma Operasyonu: 7 Kişi Tutuklandı

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda farklı suçlardan aranan 47 kişiden 7'sinin tutuklandığı belirtildi. Operasyon kapsamında bin 863 devriye icra edilirken, 67 bin 321 kişi ve 62 bin 304 araç kontrol edildi.

22.07.2024 14:26
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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 7 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen faaliyetlerde bin 863 devriye icra edildiği belirtilerek, "67 bin 321 şahıs ve 62 bin 304 araç kontrol edilmiştir. Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 14, terör suçundan 3, hırsızlıktan 2, diğer suçlardan 28 şahıs olmak üzere toplam 47 şahıs yakalanmış olup 7 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da Jandarma Operasyonu: 7 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da Jandarma Operasyonu: 7 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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