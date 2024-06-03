Van'da jandarma ekipleri 255 kişiyi gözaltına aldı, 32'si tutuklandı - Son Dakika
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Van'da jandarma ekipleri 255 kişiyi gözaltına aldı, 32'si tutuklandı

Van\'da jandarma ekipleri 255 kişiyi gözaltına aldı, 32\'si tutuklandı

Van Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda 255 kişinin gözaltına alındığını ve bunlardan 32'sinin tutuklandığını açıkladı. Yapılan faaliyetlerde 6 bin 423 devriye yapıldığı ve 254 bin 844 şahıs ile 235 bin 397 aracın kontrol edildiği belirtildi.

03.06.2024 16:39
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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda değişik suçlardan gözaltına alınan 255 kişiden 32'si tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 1 - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde 6 bin 423 devriye yapıldığı belirtildi. 254 bin 844 şahıs ve 235 bin 397 aracın da kontrol edildiği ifade edilen açıklamada, "Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 82, hırsızlıktan 16, cinsel suçlardan 3, terör suçundan 6, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan 19, diğer suçlardan 129 şahıs olmak üzere toplam 255 şahıs yakalanmış olup 32'si tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da jandarma ekipleri 255 kişiyi gözaltına aldı, 32'si tutuklandı - Son Dakika

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