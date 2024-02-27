Van'da Jandarma Operasyonunda 80 Kilo Esrar ve 3 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Van'da Jandarma Operasyonunda 80 Kilo Esrar ve 3 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Van\'da Jandarma Operasyonunda 80 Kilo Esrar ve 3 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda 80 kilo 576 gram esrar ve 3 kilo 181 gram metamfetamin ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca, yapılan aramalarda elektronik sigara, bandrolsüz kaçak sigara, kaçak cep telefonu ve kaçak akaryakıt da ele geçirildiği ifade edildi.

27.02.2024 16:24  Güncelleme: 16:38
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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen operasyonlarda 80 kilo 576 gram esrar ve 3 kilo 181 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı timlerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "19-25 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda toplam 86 olayda 106 şahıs yakalanmıştır. Yapılan aramalarda; 3 kilo 181 gram metamfetamin, 80 kilo 576 gram esrar, 19 adet elektronik sigara, 7 bin 644 paket bandrolsüz kaçak sigara, 49 adet kaçak cep telefonu ve 346 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da Jandarma Operasyonunda 80 Kilo Esrar ve 3 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da Jandarma Operasyonunda 80 Kilo Esrar ve 3 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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