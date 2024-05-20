Van\'da jandarma operasyonunda uyuşturucu, cep telefonu ve kaçak sigara ele geçirildi

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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen operasyonlarda uyuşturucu, cep telefonu ve kaçak sigara ele geçirdildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı timlerince 13-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Toplam 58 olayda 109 şahsın yakalandığı ifade edilen açıklamada, "Yapılan aramalarda; 3 kilo 530 gram esrar, 19 adet cep telefonu, 4 adet tarihi eser, 110 adet puro, 68 adet elektronik sigara ve 9 bin 201 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir" denildi. - VAN