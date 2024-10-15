Van'da Kaçak Altın ve Sigara Ele Geçirildi

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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda kaçak altın, cep telefonu ve sigara ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca "Kaçakçılık Suçları" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "7-13 Eylül 2024 tarihleri arasında Başkale, Çaldıran, İpekyolu, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından toplam 82 olayda 90 şahıs yakalanmıştır. Yapılan aramalarda; 580 gram külçe altın, 40 adet cep telefonu, 28 adet cep telefonu aksesuarı, 9 bin 857 paket bandrolsüz kaçak sigara, 47 adet elektronik sigara, 30 adet puro ve 2 litre alkol ele geçirilmiştir" denildi. - VAN