Van'da kaçak avlanan 200 kilo canlı balık suya bırakıldı - Son Dakika
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Van'da kaçak avlanan 200 kilo canlı balık suya bırakıldı

Van\'da kaçak avlanan 200 kilo canlı balık suya bırakıldı

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kaçak avlanan 200 kilo canlı balık suya bırakılırken, 300 metre ağ ve 100 kilo balığa el konuldu. Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölağzı Mahallesi'nde suya bırakılan misine ağı ve üzerindeki 300 kilogram inci kefali balığını ele geçirdi. Canlı olan balıklar doğal yaşamına bırakılırken, ele geçirilen ağ ve ölü balıklar ise ilgili kurumlara teslim edildi.

09.05.2024 14:47
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Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda kaçak avlanan 200 kilo canlı balık yeniden suya bırakılırken, 300 metre ağ ve 100 kilo balığa ise el konuldu.

Erciş ilçesine bağlı Gölağzı Mahallesi'ndeki arıtma mevkiinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce suya bırakılan tek parça halindeki yaklaşık 300 metre uzunluğundaki misine ağı ve üzerindeki 300 kilogram inci kefali balığı, jandarma ekiplerince ele geçirildi. Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaklaşık 200 kilogramı canlı olan inci kefali balığı doğal yaşamına bırakılırken, ele geçirilen 300 metre misine ağ ve 100 kilo ölü inci kefali balığı ise Erciş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Van Gölü'nde yaşayabilen tek balık türü olan inci kefali balığı için 15 Nisan ve 15 Haziran tarihlerinde yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara göç ettiklerinden dolayı uygulanan avlanma yasağı çerçevesinde kurumların denetimleri aralıksız devam ediyor. - VAN

Kaynak: İHA

Jandarma, Erciş, Van, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Van'da kaçak avlanan 200 kilo canlı balık suya bırakıldı - Son Dakika

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