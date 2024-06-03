Van\'da kaçak botoks, sigara ve akaryakıt ele geçirildi

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Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda kaçak botoks ilacı, sigara ve akaryakıt ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; 311 litre akaryakıt, 2 bin 715 paket sigara ve 182 adet botoks ilacı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 13 olay kapsamında 14 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN