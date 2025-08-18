Van\'da Kaçak Sigara Operasyonu

Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 8 ayrı olayda 8 şüpheli yakalanırken, bin 778 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 11-17 Ağustos tarihleri arasında kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu 8 olayda 8 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise bin 778 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığınca bölge genelinde kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi. - VAN