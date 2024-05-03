Van'da kafa kafaya çarpışan 2 tırın kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Van'da kafa kafaya çarpışan 2 tırın kazasında 2 kişi yaralandı

Van\'da kafa kafaya çarpışan 2 tırın kazasında 2 kişi yaralandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, isimleri öğrenilemeyen 2 tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan tır sürücüleri ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.

03.05.2024 11:08
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Van'ın Gürpınar ilçesinde 2 tırın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Güzeldere mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki tır, bilinmeyen bir sebepten dolayı kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan tırların sürücüleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol ise yeniden ulaşıma açıldı. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da kafa kafaya çarpışan 2 tırın kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da kafa kafaya çarpışan 2 tırın kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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