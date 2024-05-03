Van\'da kafa kafaya çarpışan 2 tırın kazasında 2 kişi yaralandı

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Van'ın Gürpınar ilçesinde 2 tırın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Güzeldere mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki tır, bilinmeyen bir sebepten dolayı kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan tırların sürücüleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol ise yeniden ulaşıma açıldı. - VAN