Van\'da Kamyonet Kaza Yaptı: 3 Yaralı

Van'ın Gürpınar ilçesinde kamyonetin kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçeye bağlı Arındı Mahallesi civarında meydana geldi. Süsürcünün ismi öğrenilemeyen kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN