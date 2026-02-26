Van'da Kamyonet Kaza Yaptı: 3 Yaralı - Son Dakika
Van'da Kamyonet Kaza Yaptı: 3 Yaralı

Van\'da Kamyonet Kaza Yaptı: 3 Yaralı
26.02.2026 12:08
Gürpınar'da kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı, sağlık ekipleri olayda müdahale etti.

Van'ın Gürpınar ilçesinde kamyonetin kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçeye bağlı Arındı Mahallesi civarında meydana geldi. Süsürcünün ismi öğrenilemeyen kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Kaza, Van

